Учительница из Петербурга стала фигурантом уголовного дела за участие в ИГ*

Женщина находится в федеральном и международном розыске.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшей учительницы Динары Скородумовой. Женщину подозревают в участии в деятельности террористической организации, запрещенной законодательством РФ. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Женщина окончила престижный вуз, стажировку проходила за границей, владеет несколькими иностранными языками. В 2011 году она познакомилась с уроженцем Дагестана, через год родила дочь. Муж уговорил ее переехать в Турцию, чтобы "жить в кругу правоверных мусульман". Затем мужчина выехал Сирию, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне террористической организации, где погиб. После этого бывшая учительница также уехала в Сирию с дочерью, уже там родила второго ребенка от члена запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Есть данные, что она до сих пор участвует в деятельности этой организации.

Женщина находится в федеральном и международном розыске. Судом в ее отношении заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ

В сентябре прошлого года Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ИГИЛ* в Сирии.

Фото: Невские Новости