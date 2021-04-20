Нижегородец получил 19 лет колонии за убийство ребенка

Нижегородский областной суд признал виновным Дмитрия Синицина в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Мужчине придется отбыть 19 лет в колонии строгого режима.
По данным следствия, в августе 2018 года 13-летняя Маша Ложкарева отправилась кататься на велосипеде. Обратно домой девочка не вернулась. Поиски волонтеров и правоохранительных органов ни к чему не привели. Позже выяснилось, что девочку убил 44-летний Дмитрий Синицын, а затем спрятал тело.
Суд счел доказательства по делу достаточными и приговорил Синицина к 19 лет годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Девять лет ему предстоит отбыть в тюрьме.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Петербурге 5-классница попала в больницу с отравлением после вечеринки с подругами.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все