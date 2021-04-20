Нижегородец получил 19 лет колонии за убийство ребенка

Он совершил преступление в августе 2018 года.

Нижегородский областной суд признал виновным Дмитрия Синицина в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Мужчине придется отбыть 19 лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, в августе 2018 года 13-летняя Маша Ложкарева отправилась кататься на велосипеде. Обратно домой девочка не вернулась. Поиски волонтеров и правоохранительных органов ни к чему не привели. Позже выяснилось, что девочку убил 44-летний Дмитрий Синицын, а затем спрятал тело.

Суд счел доказательства по делу достаточными и приговорил Синицина к 19 лет годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Девять лет ему предстоит отбыть в тюрьме.

Приговор в законную силу не вступил.

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Видео: Следственный комитет Российской Федерации