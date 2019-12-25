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Стали известны подробности жестокого избиения подростка в Выборге
Сегодня, 10:18
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Alena_Zinovieva

Стали известны подробности жестокого избиения подростка в Выборге

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На молодого человека напал неизвестный и ударил его рукой по голове.

Стали известные подробности жестокого избиения 16-летнего подростка в Выборге. Молодого человека до полусмерти избил неизвестный возле торгового центра "Находка" на Ленинградском шоссе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 апреля. В полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала о криках возле ТЦ. Она увидела несовершеннолетних, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Одного из подростков увезли в больницу.

Как стало известно стражам порядка позднее, на молодого человека напал неизвестный. В ходе ссоры он ударил юношу рукой по голове, а потом скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и закрытым переломом левой височной кости. Его поместили в реанимацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Петербурге мать, ударившая своего 9-летнего сына ножом, попала в психбольницу.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, избиение
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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