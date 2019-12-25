В Петербурге 5-классница попала в больницу с отравлением после вечеринки с подругами

Девочка проживает в неполной семье, которая состоит на учете в ПДН.

В воскресенье, 18 апреля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы № 5. Медики рассказали о госпитализации 12-летней девочки, ученицы 5 класса, с острым пероральным отравлением этанолом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования выяснилось, что около 19 часов 17 апреля девочка распивала спиртное в компании подруг. Несовершеннолетняя проживает в неполной семье, вместе с мамой, сестрой, бабушкой и дедушкой. Отец живет отдельно. Семья состоит на учете в ПДН.

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