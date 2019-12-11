Подозреваемого в убийстве 26-летней давности отправили в СИЗО

Мужчина свою вину не признал.

В Октябрьском районном суде Петербурга приняли решение заключить под стражу предполагаемого виновного в убийстве 26-летней давности. 53-летний обвиняемый, которого в рамках следственных действий задержали 19 ноября, свою вину не признает, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Тем временем в следствии полагают, что именно этот мужчина выступил в роли организатора убийства, которое было совершенно в середине июня 1998 года.

Напомним, что тогда группа из трех людей под видом сотрудников милиции остановила едущую из Петербурга машину. С целью убийства директора судомеханического завода, злоумышленники вывели пассажиров из машины и незаметно для них заложили под сиденье взрывное устройство. Его детонация унесла жизнь одного из помощников директора, двум другим – причинила вред здоровью различной тяжести.

Ранее мы рассказывали, что полицейские задержали петербуржца, избившего до смерти мужчину в 2019 году в Болгарии.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга