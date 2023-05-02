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Папа Римский Франциск перенес два эпизода дыхательной недостаточности
Сегодня, 21:20
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Папа Римский Франциск перенес два эпизода дыхательной недостаточности

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У него диагностирована двусторонняя пневмония.

Папа Римский Франциск, у которого ранее выявили двустороннюю пневмонию, в понедельник 3 марта перенес два эпизода дыхательной недостаточности. Об этом рассказали в пресс-службе Святого престола.

После этого понтифику сразу сделали бронхоскопию, чтобы очистить дыхательные пути, и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких, что повысило уровень кислорода в крови.

При этом днем ранее состояние понтифика Ватикана характеризовали как стабильное. Его отключали от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, что понтифик был госпитализирован 14 февраля с диагностированным у него бронхитом. Вскоре после этого, 23 февраля, состояние здоровья Папы Франциска оценивалось как "критическое".

Ранее на Piter.TV: Захарова пожелала скорейшего выздоровления Папе Римскому.

Фото: PxHere

Теги: папа римский франциск
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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