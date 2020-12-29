Немецкий врач перечислил три опасных для кишечника продукта

Для кишечника полезны овощи, бобовые, картофель, бананы, черный хлеб, рыба.

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник. Об этом сообщило издание Focus.

Для начала специалист рекомендует отказаться от копченых, вяленых и сильно переработанных колбасных изделий. Содержащиеся в этих продуктах канцерогены повышают риск развития рака кишечника. Томас Фрилинг отметил, что количество красного мяса вовсе нужно сократить до 500 граммов в неделю.

Также к минимуму врач советовал свести употребление сахара, так как он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы. Также стоит отказаться от майонеза и маргарина, которые тоже оказывают серьезную нагрузку на кишечник.

Для кишечника полезны овощи, бобовые, картофель, бананы, черный хлеб, рыба.

Ранее врачи назвали симптомы дефицита витамина B12, которые часто пропускают.

Фото: pixabay