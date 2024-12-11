Фигуранты уголовного дела о драке на Лабораторной отправлены в СИЗО

Они обвиняются в избиении случайных прохожих.

Суд Калининского района Северной столицы вынес заключения об избрании мер пресечения трем зачинателям драки на Лабораторной улице, – рассказали в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Ранее двум подозреваемым было предъявлено обвинение. Напомним, что мужчины обвиняются в грубом нарушении общественного порядка и нападении на случайных прохожих у дома №6 по Лабораторной улице. В следствии считают, что нападавшие в составе группы жестоко избивали по меньшей мере одного человека и иных неустановленных лиц.

В суде постановили заключить всех фигурантов дела под стражу до 26 марта.

Ранее мы рассказывали, что судья вынес приговор троим петербуржцам за граффити на трамваях.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга