Следствие предъявило обвинение еще двоим зачинщикам драки на Лабораторной

В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Следствием предъявлено обвинение оставшимся участникам хулиганских действий на Лабораторной улице, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу 29 января.

Напомним, в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Накануне задержали еще двоих фигурантов, один из которых пытался скрыться в Тверской области.

По версии следствия, 25 января четверо злоумышленников, в том числе – двое подростков, беспричинно напали на незнакомцев и нанесли им удары руками и ногами по лицу и туловищу.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемых в нападении на однорукого ветерана СВО отпустили из СИЗО.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу