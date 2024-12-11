Предъявлено обвинение двоим молодым людям, которые напали на прохожих на Лабораторной улице

Следствие предъявило обвинение двум участникам хулиганских действий на Лабораторной улице в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.
По версии следствия, 25 января четверо злоумышленников, среди которых – двое подростков, беспричинно напали на молодых людей и стали наносить им удары руками и ногами по лицу и туловищу.
Двое фигурантов задержаны, им предъявлено обвинение. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальных участников драки ищут.
Если вы пострадали от действий фигурантов, обратитесь по телефону: +7 (812) 570-66-71.
Ранее мы рассказывали о том, что житель Петергофа убил отца сожительницы ударом в голову.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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