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Netflix: В свет вышел трейлер детского анимационного блокбастера "Следующее поколение"

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Мультфильм расскажет о дружбе маленькой девочки и робота.

Компания Netflix опубликовала в сети трейлер нового анимационного мультфильма для детей "Следующее поколение" (Next Gen).

В мультфильме рассказывается история девочки, которая вместе с секретным роботом отправляется в опасное приключение, чтобы спасти мир от злобных ботов.

Мультфильм производства Китая и Канады. Бюджет "Следующего поколения" составляет 23 миллиона долларов. Мировая премьера состоится уже завтра, 17 августа.

Ранее Piter.TV публиковал трейлер мистического фильма от Netflix о девушке-оборотне.

Видео: Netflix

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Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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