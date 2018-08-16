Netflix: В свет вышел трейлер детского анимационного блокбастера "Следующее поколение"

Мультфильм расскажет о дружбе маленькой девочки и робота.

Компания Netflix опубликовала в сети трейлер нового анимационного мультфильма для детей "Следующее поколение" (Next Gen).

В мультфильме рассказывается история девочки, которая вместе с секретным роботом отправляется в опасное приключение, чтобы спасти мир от злобных ботов.

Мультфильм производства Китая и Канады. Бюджет "Следующего поколения" составляет 23 миллиона долларов. Мировая премьера состоится уже завтра, 17 августа.

Ранее Piter.TV публиковал трейлер мистического фильма от Netflix о девушке-оборотне.

Видео: Netflix