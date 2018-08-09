Netflix: Вышел трейлер нового мистического сериала о девушке-оборотне "Невинные"

На просторах интернета опубликован трейлер сериала, который стартует в прокате уже совсем скоро.

Сервис Netflix опубликовал трейлер своего нового сериала "Невинные", который выходит в прокат совсем скоро, 24 августа.

Совсем скоро мир увидит новый мистический сериал от Netflix "Невинные" (The Innocents).

О чем сериал

В сериале рассказывается о 16-летней девушке - подростке, которая по линии матери унаследовала необычные способности. Джун Макдэниел, так зовут главную героиню сериала, оборотень. Но она еще не умеет управлять своими способностями. Юная Джун жила все это время под надзором строго отца. Когда над девушкой приподнимается завеса тайны ее рождения и наличии сверхъестественных способностей, она сбегает из дома, чтобы узнать о своей матери и научиться управлять редкими способностями перевоплощения. Вместе с ней сбегает и ее бойфренд Гарри.

Над фильмом работали

режиссеры Фэррен Блэкберн ("Выжившие", "Доктор кто"), Джеми Донахью ("Последнее королевство")

сценаристы Коринна Фэйт, Стэйси Грегг ("Хроники Франкенштейна"), Симон Дарик

Композитор Карли Паради ("Рай или забвение", "Любовник леди Чаттерлей")

В роли Джун Сорча Граундселл (Sorcha Groundsell). На ее счету 8 ролей в фильмах и сериалах, несмотря на юный возраст.

Слоган фильма

"Вы видите не то, что вы видите в мире невинных"

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Видео: Netflix