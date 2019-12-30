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На YouTube опубликовали трейлер комедийного сериала "Великая" о Екатерине II

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Молодую императрицу сыграет актриса Эль Фаннинг,

На официальном Youtube-канале стримингового сервиса Hulu появился первый трейлер сериала "Великая" (The Great). В основу сериала легла история о Екатерине Второй.

Молодую императрицу сыграет актриса Эль Фаннинг, которая получила свою популярность после выхода фильма "Малифисента". В сериале покажут свадьбу Екатерины с Петром II и её мысли о будущем государства и личным счастьем.

Всего должны выйти 8 серий.

Ранее режиссер "Мулан" рассказала, что в фильме не будет дракона Мушу. 

Видео: YouTube/ Hulu

 

Теги: сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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