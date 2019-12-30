На YouTube опубликовали трейлер комедийного сериала "Великая" о Екатерине II

На официальном Youtube-канале стримингового сервиса Hulu появился первый трейлер сериала "Великая" (The Great). В основу сериала легла история о Екатерине Второй.
Молодую императрицу сыграет актриса Эль Фаннинг, которая получила свою популярность после выхода фильма "Малифисента". В сериале покажут свадьбу Екатерины с Петром II и её мысли о будущем государства и личным счастьем.
Всего должны выйти 8 серий.
Ранее режиссер "Мулан" рассказала, что в фильме не будет дракона Мушу.
Видео: YouTube/ Hulu
Обсуждение ( 0 )