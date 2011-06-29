Вышел трейлер финального сезона "Бумажного дома"

Первые три серии финального сезона покажут 3 сентября.

В Сети появился трейлер заключительного, пятого сезона сериала "Бумажный дом" от сервиса Netflix.

По сюжету, группа грабителей во главе с Профессором. Герои оказываются заперты в Национальном банке Испании, окруженном полицией.

Первые три серии финального сезона покажут 3 сентября. Остальные серии выйдут 3 декабря.

"Бумажный дом" – один из самых популярных проектов Netflix. Его премьера состоялась в 2017 году.

Ранее вышел второй трейлер фильма "Веном 2".

Видео: Youtube/HD Трейлеры