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Вышел трейлер финального сезона "Бумажного дома"

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Первые три серии финального сезона покажут 3 сентября.

В Сети появился трейлер заключительного, пятого сезона сериала "Бумажный дом" от сервиса Netflix.

По сюжету, группа грабителей во главе с Профессором. Герои оказываются заперты в Национальном банке Испании, окруженном полицией.

Первые три серии финального сезона покажут 3 сентября. Остальные серии выйдут 3 декабря.

"Бумажный дом" – один из самых популярных проектов Netflix. Его премьера состоялась в 2017 году.

Ранее вышел второй трейлер фильма "Веном 2".

Видео: Youtube/HD Трейлеры

 
Теги: netflix, бумажный дом, сериал
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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