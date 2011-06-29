Вышел трейлер финального сезона "Бумажного дома"

В Сети появился трейлер заключительного, пятого сезона сериала "Бумажный дом" от сервиса Netflix.
По сюжету, группа грабителей во главе с Профессором. Герои оказываются заперты в Национальном банке Испании, окруженном полицией.
Первые три серии финального сезона покажут 3 сентября. Остальные серии выйдут 3 декабря.
"Бумажный дом" – один из самых популярных проектов Netflix. Его премьера состоялась в 2017 году.
Ранее вышел второй трейлер фильма "Веном 2".
Видео: Youtube/HD Трейлеры
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