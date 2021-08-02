Вышел второй трейлер фильма "Веном 2"

Премьера кинокартины должна состояться 16 сентября.

На официальном Youtube-канале Sony Pictures в России опубликован второй трейлер фильма Веном 2". В этом ролике основное внимание уделили злодею картины - Карнажу.

Режиссером продолжения стал Энди Серкис. Главные роли в киноленте исполнили Том Харди и Вуди Харрельсон.

Во второй части экранизации комиксов зрителей познакомят со злодеем – сумасшедшим маньяком Клетусом Кэсседи. В него, как и в главного героя Эдди Брока, вселяется инопланетный симбионт из другой цивилизации (Карнаж).

В России "Веном 2" должен выйти 16 сентября текущего года.

Ранее вышел трейлер нового сезона сериала "Бруклин 9–9".

Видео: Youtube / SonyPicturesRU