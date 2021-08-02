Вышел второй трейлер фильма "Веном 2"

На официальном Youtube-канале Sony Pictures в России опубликован второй трейлер фильма Веном 2". В этом ролике основное внимание уделили злодею картины - Карнажу.
Режиссером продолжения стал Энди Серкис. Главные роли в киноленте исполнили Том Харди и Вуди Харрельсон.
Во второй части экранизации комиксов зрителей познакомят со злодеем – сумасшедшим маньяком Клетусом Кэсседи. В него, как и в главного героя Эдди Брока, вселяется инопланетный симбионт из другой цивилизации (Карнаж).
В России "Веном 2" должен выйти 16 сентября текущего года.
Ранее вышел трейлер нового сезона сериала "Бруклин 9–9".
Видео: Youtube / SonyPicturesRU
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