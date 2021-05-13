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HBO Max представил тизер спецвыпуска сериала "Друзья"

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Это будет не новый эпизод, а ток-шоу, где актеры поделятся своими воспоминаниями.

В Сети появился первый тизер специального эпизода культового сериала "Друзья", который выйдет на HBO Max 27 мая.

В спецвыпуске участие примут Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Дэвид Швиммер (Росс), Мэтт ЛеБлан (Джоуи), и Мэтью Перри (Чендлер).

Это будет не новый эпизод, а ток-шоу, где актеры поделятся своими воспоминаниями. При этом не исключены и игровые моменты.

Спецвыпуск сериала "Друзья" отсняли на в начале апреля.

Видео: YouTube / @ HBO Max

Теги: hbo max, сериал друзья
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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