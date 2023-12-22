Таксист-онанист стал фигурантом уголовного дела после самоудовлетворения при пассажирке и её сыне

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Таксист-онанист стал фигурантом уголовного дела о насилии. Он занимался самоудовлетворением при пассажирке с пятилетним сыном. О возбуждении уголовного дела стало известно Piter.tv.

Напомним, в конце 2023 года женщина вызвала такси, выбрав "детский" тариф, чтобы с сыном поехать из Токсово в Бугры (возвращались домой из гостей). По словам обратившейся с заявлением женщины, сначала они говорили с водителем об автомобилях, а потом он начал делать ей комплименты и внезапно запустил руку себе в штаны и начал задавать пошлые вопросы. Женщина была в шоке, пыталась игнорировать происходящее, так как боялась, что он начнет агрессивно себя вести, а до дома оставалось ехать недолго. Также женщина пыталась снять происходящее, но таксист несколько раз выбивал у неё телефон из рук. Также жительница Ленобласти отметила, что её сын был этим напуган и постоянно задавал вопросы о происходящем.

Подозреваемого, 51-летнего мигранта задержали в Новосергиевке 31 января днём. Как выяснилось, людей он перевозил, подключившись к аккаунту своего соотечественника.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Фото: Piter.tv