Студенты из Казахстана смогут удаленно сдать сессию в петербургских вузах

В СПбПУ учатся более 800 студентов из Казахстана и свыше 200 в настоящее время находятся на родине.

СПбГУ и Политехнический университет организуют для студентов из Казахстана сессию в онлайн-режиме. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

В СПбГУ для этого нужно направить заявление начальнику учебного отдела, и аттестация для студента будет организована с применением ИКТ либо перенесена на другую дату. Если студенты из Казахстана по объективным причинам не смогут отправить заявление, их экзамены будут перенесены.

В СПбПУ учатся более 800 студентов из Казахстана и свыше 200 в настоящее время находятся на родине. Вуз открыл круглосуточную горячую линию для студентов из Казахстана для получения информации о возвращении в университет и пересечении границы, а также по вопросам, связанным с обучением.

Ранее Захарова ответила на критику Запада по поводу ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан.

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