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В Кудрово построят мост через реку Оккервиль
Сегодня, 15:02
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nadezhda_sib

В Кудрово построят мост через реку Оккервиль

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Переправу хотят возвести уже в следующем году.

В будущем в Кудрово появится кольцо. Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти выдал застройщику разрешение на строительство моста через реку Оккервиль, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сооружение соединит северное и южное Кудрово через Европейский проспект. Под мостом сделают освещенный переход от парка в зеленую зону, которая будет уходить за КАД. На переправе будет четыре полосы для движения, а также велодорожки шириной 2,5 метров. 

"Инвестторг" планирует начать работы до конца 2020-го года, а завершить — в 2021. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти разработали проект развязки на Мурманском шоссе в Южном Кудрово. 

Фото: Виталий Кирченко / vk.com/kudrovolife

Теги: кудрово, мост, оккервиль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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