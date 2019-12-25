В Кудрово построят мост через реку Оккервиль

Переправу хотят возвести уже в следующем году.

В будущем в Кудрово появится кольцо. Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти выдал застройщику разрешение на строительство моста через реку Оккервиль, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сооружение соединит северное и южное Кудрово через Европейский проспект. Под мостом сделают освещенный переход от парка в зеленую зону, которая будет уходить за КАД. На переправе будет четыре полосы для движения, а также велодорожки шириной 2,5 метров.

"Инвестторг" планирует начать работы до конца 2020-го года, а завершить — в 2021.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти разработали проект развязки на Мурманском шоссе в Южном Кудрово.

Фото: Виталий Кирченко / vk.com/kudrovolife