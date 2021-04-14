Спикер ЗакСа пригрозил Смольному расследованием о строительстве апарт-отеля на Левашовском

Пока решение о строительстве еще не принято, расследование проводить не будут, но депутатские слушания все же в планах.

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров вновь поднял тему строительства апарт-отеля на Левашовском проспекте. Он получил ответ от губернатора на депутатский запрос, которые члены "Единой России" направили в конце марта.

В своей речи Макаров обратился к представителю губернатора в ЗакСе Юрию Шестрикову. Он пообещал провести депутатские слушания по вопросу строительства. По словам спикера, в историческом центре нельзя любой незанятый участок превращать в частную собственности и вести там строительство.

Мы, еще раз подчеркиваю, пишем зеленую книгу нашего города. Не должно быть этого. И это, безусловно, должно стать предметом депутатских слушаний. Если бы уже было принято решение, то было бы назначено парламентское расследование. сказал единоросс.

Макаров отметил, что школ, детских садов и спортивных объектов не строят, но дома "из стекла и бетона в историческом центре вырастают".

Также парламентарий упомянул и сгоревшую "Невскую мануфактуру", которая стала "лакомым" кусочком для частников. Он переживает за то, чтобы на месте здания не появился громадный жилой комплекс.

Ранее Вячеслав Макаров узнал о том, что у дома №24 по Левашовскому проспекту планируется строительство. Против этого выступают местные жители.

Видео: пресс-служба ЗакСа СПб