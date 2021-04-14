Спикер ЗакСа пригрозил Смольному расследованием о строительстве апарт-отеля на Левашовском

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров вновь поднял тему строительства апарт-отеля на Левашовском проспекте. Он получил ответ от губернатора на депутатский запрос, которые члены "Единой России" направили в конце марта.
В своей речи Макаров обратился к представителю губернатора в ЗакСе Юрию Шестрикову. Он пообещал провести депутатские слушания по вопросу строительства. По словам спикера, в историческом центре нельзя любой незанятый участок превращать в частную собственности и вести там строительство.
Мы, еще раз подчеркиваю, пишем зеленую книгу нашего города. Не должно быть этого. И это, безусловно, должно стать предметом депутатских слушаний. Если бы уже было принято решение, то было бы назначено парламентское расследование.
сказал единоросс.
Макаров отметил, что школ, детских садов и спортивных объектов не строят, но дома "из стекла и бетона в историческом центре вырастают".
Также парламентарий упомянул и сгоревшую "Невскую мануфактуру", которая стала "лакомым" кусочком для частников. Он переживает за то, чтобы на месте здания не появился громадный жилой комплекс.
Ранее Вячеслав Макаров узнал о том, что у дома №24 по Левашовскому проспекту планируется строительство. Против этого выступают местные жители.
Видео: пресс-служба ЗакСа СПб
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