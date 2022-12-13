Неизвестные выстрелили в домашних собак во время выгула на территории коттеджного поселка "Можайский парк"

Собаки были доставлены в ветеринарную клинику.

Полицейские Ломоносовского района Ленобласти проводят проверку по факту стрельбы по собакам. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 4 апреля в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что на территории коттеджного поселка "Можайский парк", расположенном в Виллозском городском поселении Ломоносовского района застрелили двух домашних собак.

К прибывшим на место происшествия полицейским обратился 51-летний мужчина, который пояснил, что во время выгула неизвестный несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в его собак, в результате чего они получили множественные ранения. Собаки были доставлены в ветеринарную клинику.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия и личность стрелявшего.

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Фото: Piter.tv