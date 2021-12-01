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Иранские пограничники устроили перестрелку с талибами* на своей границе из-за недопонимания

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Афганская сторона не поняла, где проходит граница.

В среду, 1 декабря, появились сообщения о столкновении иранских пограничников с боевиками "Талибана" (террористическая организация, запрещена на территории РФ) на контрольно-пропускном пункте Дуст-Мохаммад. Позже иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник опровергло информацию о боях, сообщил "ТАСС". Конфликт был, но обошлось без потерь. 

По данным агентства, иранские силы полностью контролируют ситуацию на границе. Причина возможной перестрелки могла быть в том, что афганская сторона неверно поняла, где проходит пограничная линия. Стороны прибегли к стрелковому оружию и артиллерии. 

На данный момент конфликт исчерпан. 

Накануне рядом со школой в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв.

Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

Видео: Telegram / Милитарист

Теги: иранская граница, перестрелка, талибы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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