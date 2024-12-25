Стая бродячих собак напала на жительницу Карелии

Глава СК России поручил предоставить доклад по факту происшествия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему ходе расследования по факту случая нападения стаи бездомных собак на жительницу Республики Карелия, – следует из сообщения Информационного центра СК.

Согласно информации СМИ, инцидент произошел 2 января в городе Кеми. Пострадавшей от нападения бродячих псов потребовалась медицинская помощь. В региональном отделении СУ СК России по данному факту была организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Информационный центр СК России

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