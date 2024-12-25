Стая бродячих собак напала на жительницу Карелии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему ходе расследования по факту случая нападения стаи бездомных собак на жительницу Республики Карелия, – следует из сообщения Информационного центра СК.
Согласно информации СМИ, инцидент произошел 2 января в городе Кеми. Пострадавшей от нападения бродячих псов потребовалась медицинская помощь. В региональном отделении СУ СК России по данному факту была организована процессуальная проверка.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Информационный центр СК России
Ранее мы писали, что на проспекте Космонавтов мужчина регулярно избивает мать-блокадницу.
Фото: PxHere
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