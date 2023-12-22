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Старейшую учительницу Петербурга Надежду Строгонову выписали из больницы
Сегодня, 11:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Старейшую учительницу Петербурга Надежду Строгонову выписали из больницы

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Она работала в Ленинграде учительницей и воспитательницей в детском доме.

Из больницы Святого Георгия выписана старейший учитель Петербурга Надежда Строгонова. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

Надежде Васильевне 103 года. Несмотря на солидный возраст, она полна оптимизма и энергии.

Комздрав СПб

Она работала в Ленинграде учительницей и воспитательницей в детском доме. Ей принадлежит идея создания скульптурной композиции "Блокадному учителю", открытой в 2022 году. В мае 2023 года она стала почётным гражданином Санкт-Петербурга. Также она награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Блокадница получала лечение на Четвертом хирургическом отделении стационара.

Фото: Комздрав СПб

Теги: блокадница, надежда строгонова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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