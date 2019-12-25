Эксперт назвал лучшие способы предотвратить похмелье

В случае, если похмелье все же наступило, могут помочь хороший сон и физические упражнения.

Для предотвращения похмелья необходимо пить воду перед употреблением алкогольных напитков, а также чередовать ее со спиртным. Об этом изданию Express рассказал эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд.

Но вот после празднования стоит пить воды поменьше, чтобы частые позывы в туалет не мешали выспаться. В противном случае утром будет тяжело.

Смешивать спиртное с газированными напитками не стоит, так как это плохо сказывается на всасывании алкоголя. Также нужно закусывать, употребляя алкоголь.

В случае, если похмелье все же наступило, могут помочь хороший сон и физические упражнения.

Назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье.

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