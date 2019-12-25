Ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя

Устройство представляет собой набор из клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом.

Канадские медики разработали прибор, который будет спасать жизни людей при острых алкогольных отравлениях. Статью опубликовал научный журнал Scientific Reports.

Устройство представляет собой набор из клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом.

Люди, в отличие от большинства других млекопитающих, могут употреблять относительно много этилового спирта и пьянеть, а организм других животных или быстро разлагает его молекулы, или же не переносит даже небольшого количества алкоголя. Почти весь алкоголь выводится из организма человека благодаря работе нескольких ферментов, но они работают довольно медленно, поэтому алкоголь накапливается в крови и наступает опьянение. Если человек за короткое время выпивает слишком много, наступает отравление. В этом случае врачи, обычно вводят в организм кислород и лекарства для стимуляции сердца. Канадские ученые нашли средство получше.

Ученые решили проследить, как быстро спирт будет выводиться из организма добровольцев, если их дыхание учащается. Специалисты создали устройство, которое поддерживало постоянный уровень углекислого газа в крови участников. Благодаря этому они не теряли сознание из-за чрезмерно быстрого дыхания и того, что большая часть СО2 выходила из их крови в первые несколько минут. Благодаря этому спирт, действительно, выводился быстрее. Исследователи смогли нормализовать концентрацию этанола в крови добровольцев в несколько раз быстрее.

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