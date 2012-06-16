Руководство Спасо-Парголовского храма подало в суд на Смольный за бездействие, но потом передумало

Религиозная организация 7 лет ждет, когда здание в Выборгском районе передадут ей в собственность.

Ситуация с передачей здания на Выборгском шоссе, 102 литера А дошла до суда. Руководство Спасо-Парголовского храма подало в суд на комитет имущественных отношений из-за того, что процесс затянулся, однако позже забрало свое заявление. Преградой на пути к передаче является спортшкола, которая располагается в здании и которой в этом случае нужно предоставить новые помещения. На бумаге все уже решено, однако дата переезда и сам его факт все еще вызывает вопросы. Piter.TV рассказывает, что изменилось практически за год с нашего первого материала о борьбе петербуржцев с чиновниками и представителями религиозной организации.

Предыстория

Напомним, в 2013 году Спасо-Парголовский храм, который находится по соседству со спортшколой, заявил о намерении забрать дом в свою собственность. Специалисты комитета имущественных отношений и приглашенный архитектор пришли к выводу, что здание является имуществом религиозного назначения, ранее это был дом причты. Соответственно, у РПЦ есть полное право получить здание обратно. Это возмутило родителей спортсменов, которые занимаются на Выборгском шоссе, 102 литера — детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района.

Председатель инициативной группы родителей Татьяна Литвинюк изучила архивные документы, на которые ссылались в храме, однако подтверждений тому, что дом №102 литера А принадлежал православной организации, так и не нашла. Она считает, что в документах речь, скорее всего, идет о Воскресной школе (Выборгское шоссе, 104АБ).

Находила только то, что у дома причты была скошенная крыша. В здании школы она симметричная, покатая, а в Воскресной скошенная, неправильной формы. И здание спортшколы строилось из левашовского кирпича, это дорого, а РПЦ кирпич покупала дешевый, возили от частника. рассказала жительница Выборгского района.

Официально о переезде стало известно в декабре 2019-го года, однако спустя год и 5 месяцев его так и не состоялось. Все это время родители пытались узнать какие-либо детали переезда.

Почему родители против переезда

Татьяна Литвинюк в беседе с Piter.TV пояснила, почему переезд является критичным для некоторых. На данный момент у школы удобное расположение, но в случае смены места детям придется самостоятельно добираться вечером до дома. Для тех, кто живет около "Парнаса", возможно, это будет и удобнее. Родители переживают за безопасность несовершеннолетних, не хотят, чтобы они находились рядом с проезжей частью. Занятия и так длятся до вечера, а детям когда-то нужно делать уроки. Не у всех взрослых есть возможность забирать ребенка, а если и есть, то некоторое время придется простоять в пробках, потому что, по словам Татьяны, вечером в районе они образуются постоянно. Сейчас дети занимаются на территории, которая находится под охраной, рядом — школьные автобусы, которые отвозят ребят на тренировочную базу. Мама воспитанницы школы переживает, что автобусы могут убрать, так как на новом месте их некуда будет поставить и негде пройти техосмотр, который обязателен перед каждым рейсом.

Храм недоволен бездействием властей

В марте 2021 года активисты узнали, что храм разбирается с КИО в судебном порядке. Администрация Выборгского района и спортшкола выступали в качестве третьего лица. Иск был подан в Арбитражный суд Петербурга и области еще 14 сентября 2020-го года. РПЦ решила ускорить процесс и разобраться с "незаконным бездействием" ответчика. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Истец требовал передать нежилое здание в собственность заявителя в течение 30 дней с момента вступления решения суда в силу, однако в итоге от заявления отказался. Окончательно производство по делу было прекращено 2 апреля.

У родителей появился вопрос, раз дело дошло до суда, не означает ли, что КИО не будет передавать здание? Однако в ведомстве нам сообщили, что за храмом закреплено право на имущество. Оно перейдет в собственность после того, как спортшкола переедет. По предложению администрации Выборгского района учреждению передали помещение на Сиреневом бульваре, 18/1 литера В. Там должны были провести капитальный ремонт, чтобы приспособить помещение для занятий спортом. Кроме того, комитет выкупил пять помещений в Парголово на улице Николая Рубцова, 3 строение 1. Там будет новый спортивный зал для занятий прыжками на батуте. Летом 2020-го года такой зал для "летающих лыжников" просил сделать тренер, мастер спорта СССР по акробатике Игорь Виноградов. Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в октябре 2020-го года. Через два месяца после его смерти стало известно, что его просьбу исполнят.

Если бы администрация грамотно подошла к переезду школы на Рубцова, 3 и смогла организовать сбор детей в районе Просвещения, Парголова, Осиновой рощи — это было бы прекрасно, но им это не нужно. Иначе бы уже родителям рассказали, как будут дети ездить на базу и в школу на Рубцова, 3, где будут деток собирать на автобус и кто будет их сопровождать. поделилась мыслями Татьяна Литвинюк.

Расстояние от здания на Выборгском шоссе до Сиреневого бульвара и Николая Рубцова, по данным "Яндекс.Карт", составляет около 4 км.

Получить ответа от администрации Выборгского района по поводу будущего спортшколы не удалось. Заместитель главы района Наталья Никишина сообщила, что производство по делу о нежилом здании прекращено, однако о передаче в собственность РПЦ ничего не упомянула.

Фото: Piter.TV