На новогоднее оформление Петербурга потратят 584,5 млн рублей

Затраты также включают установку и украшение главной городской ели на Дворцовой площади.

Ранее стало известно, что в Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года. При этом улицы города было решено украсить к Новому году и Рождеству. Piter.TV узнал в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ, сколько будет потрачено на украшение улиц Петербурга к праздникам.

Как пояснили в комитете, в настоящее время новогоднее оформление города по-прежнему планируется в соответствии с утвержденной Концепцией централизованного оформления Санкт-Петербурга к Новому 2023 году и Рождеству Христову в рамках бюджетного финансирования. На украшение улиц города, а также на установку и украшение главной городской ели на Дворцовой площади выделено 584,5 млн рублей. При этом ещё 13 сентября вице-губернатор Борис Пиотровский сообщал, что на новогоднее оформление Петербурга потратят более 600 млн рублей.

Адресная программа централизованного оформления Санкт-Петербурга к Новому 2023 году и Рождеству Христову включает в себя 190 адресов во всех районах города.

Также ранее Борис Пиотровский сообщил, что на Манежной площади состоится традиционная ярмарка.

Фото: Piter.tv