Президент РФ провел совещание с правительством из Петербурга по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин 4 июня провел совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга. Об этом пишет ТАСС.
Основное темой совещания стало развитие автомобильного туризма в стране. С докладами выступили глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Кроме того, лидеры государства обсудили тему последствий заморозков для посевов.
Владимир Путин прибыл в Петербург сегодня вечером. Завтра, 5 июня, у президента страны стартует программа в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня.
Ранее на Piter.TV: сеты обедов на ПМЭФ-2024 подорожали на 8%.
Фото: сайт Кремля
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