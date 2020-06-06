Президент РФ провел совещание с правительством из Петербурга по видеосвязи

Основное темой совещания стало развитие автомобильного туризма в стране.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня провел совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга. Об этом пишет ТАСС.

Основное темой совещания стало развитие автомобильного туризма в стране. С докладами выступили глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Кроме того, лидеры государства обсудили тему последствий заморозков для посевов.

Владимир Путин прибыл в Петербург сегодня вечером. Завтра, 5 июня, у президента страны стартует программа в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня.

Ранее на Piter.TV: сеты обедов на ПМЭФ-2024 подорожали на 8%.

Фото: сайт Кремля