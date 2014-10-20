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Двоих пострадавших в ДТП на Ленинском переводят из реанимации в палату

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Состояние у всех пострадавших стабильное.

Стало известно о состоянии пострадавших в результате аварии с автобусом в Красносельском районе Петербурга.

По данным Комитета по здравоохранению, двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Еще двоих сегодня переводят из реанимации в отделение.

Состояние у них всех стабильное. Пациент, который находится в НИИ скорой помощи также находится в удовлетворительном состоянии. 

Также стало известно, что автобус, повисший на столбе в Петербурге, сбил на остановке мужчину.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп с автобусов, ленинский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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