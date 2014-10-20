Двоих пострадавших в ДТП на Ленинском переводят из реанимации в палату

Стало известно о состоянии пострадавших в результате аварии с автобусом в Красносельском районе Петербурга.
По данным Комитета по здравоохранению, двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Еще двоих сегодня переводят из реанимации в отделение.
Состояние у них всех стабильное. Пациент, который находится в НИИ скорой помощи также находится в удовлетворительном состоянии.
Также стало известно, что автобус, повисший на столбе в Петербурге, сбил на остановке мужчину.
Видео: Piter.tv
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