Двоих пострадавших в ДТП на Ленинском переводят из реанимации в палату

Состояние у всех пострадавших стабильное.

Стало известно о состоянии пострадавших в результате аварии с автобусом в Красносельском районе Петербурга.

По данным Комитета по здравоохранению, двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Еще двоих сегодня переводят из реанимации в отделение.

Состояние у них всех стабильное. Пациент, который находится в НИИ скорой помощи также находится в удовлетворительном состоянии.

Также стало известно, что автобус, повисший на столбе в Петербурге, сбил на остановке мужчину.

Видео: Piter.tv