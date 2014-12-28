Российского туриста нашли мертвым в номере турецкого отеля

Россиянина нашли мертвым в ванной в номере отеля.

Турист из России погиб во время отдыха на юге Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

Ранее СМИ Турции сообщали, что 36-летний гражданин России был найден мертвым в ванной номера отеля в районе Чолаклы, где он остановился.

Генконсульство подтверждает информацию о смерти российского туриста, который находился на отдыхе в провинции Анталья. Правоохранительные органы в установленном порядке проводят проверку по данному факту. из сообщения генконсульства РФ в Анталье

В генконсульстве также добавили, что сотрудники отеля совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в передаче тела на родину.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор держит "на особом контроле" ситуацию с COVID-19 в Турции.

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