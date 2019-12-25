Анна Попова напомнила, что в стране находятся российские туристы.

Роспотребнадзор держит "на особом контроле" ситуацию с COVID-19 в Турции. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила глава профильного ведомства. Анна Попова заявила, что специалистам приходится мониторить эпидемиологическую ситуацию в связи с тем, что большое число граждан РФ находится за границей в качестве туристов

В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова рассказала о количестве мутаций коронавируса.

Фото: Правительство России