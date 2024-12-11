  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
42
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в пруду в Ленобласти

0 0

Погибший выехал на лед на машине.

В Кировском районе проводится доследственная проверка после обнаружения тела мужчины в противопожарном водоеме. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Напомним, 8 января в салоне автомобиля Volkswagen Passat, который был извлечен из пруда в поселке Шумское, нашли труп 42-летнего водителя машины без внешних признаков насильственной смерти. 

Предварительно, мужчина выехал на покрытый льдом противопожарный водоем. Отъехав около 20 метров от берега, иномарка с ним провалилась под лед и утонула. 

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: труп подростка-инвалида найден на Солидарности. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: погиб в водоеме, следователи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии