Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в пруду в Ленобласти

Погибший выехал на лед на машине.

В Кировском районе проводится доследственная проверка после обнаружения тела мужчины в противопожарном водоеме. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Напомним, 8 января в салоне автомобиля Volkswagen Passat, который был извлечен из пруда в поселке Шумское, нашли труп 42-летнего водителя машины без внешних признаков насильственной смерти.

Предварительно, мужчина выехал на покрытый льдом противопожарный водоем. Отъехав около 20 метров от берега, иномарка с ним провалилась под лед и утонула.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

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Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти