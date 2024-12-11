Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в пруду в Ленобласти

В Кировском районе проводится доследственная проверка после обнаружения тела мужчины в противопожарном водоеме. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.
Напомним, 8 января в салоне автомобиля Volkswagen Passat, который был извлечен из пруда в поселке Шумское, нашли труп 42-летнего водителя машины без внешних признаков насильственной смерти.
Предварительно, мужчина выехал на покрытый льдом противопожарный водоем. Отъехав около 20 метров от берега, иномарка с ним провалилась под лед и утонула.
Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования.
Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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