Отчуждение родителя: разбираемся в сути одного из "грязных" приемов при разводе

Почему родители прячут ребенка от второго супруга во время развода, почему таких случаев становится всё больше и как это влияет на детей, Piter.TV узнал, поговорив с юристом и психологами.

Сегодня разводящиеся родители, которые не могут поделить общих детей, идут в суд. Но его решение часто устраивает лишь одну сторону. Вторая сторона остается недовольной и поступает так, как считает нужным, зачастую просто ребенка не отдает. Или если ребенок уже живет с тем, кому его "присудили", его банально крадут силой или хитростью. С каждым годом таких случаев становится все больше. Например, в одно из самых громких дел пришлось вмешаться председателю ЗакСа Вячеславу Макарову. Петербурженка Юлия Шик, бывшая жена директора музея уличного искусства Андрея Зайцева, лишь через два года смогла вернуть своих детей, которых от нее скрывал экс-супруг. В феврале 2021 года в Кудрово спустя полгода удалось найти малыша, которого отец увез в неизвестном направлении во время прогулки. И такие случаи не единичные, на них можно наткнуться, даже просто листая социальные сети.

Почему таких случаев становится всё больше и как это влияет на детей, Piter.TV узнал у специалистов.

Споры об определении места жительства детей возникают, потому что родители ребенка не готовы вести переговоры между собой. Отсутствие компромисса связано с личными обидами супругов друг на друга. В эту "войну" они вовлекают ребенка, игнорируя его интересы. В такой ситуации и требуется вмешательство третьей стороны: юристов, суда. Иногда ребенок становится инструментом для создания переговорной позиции. К примеру, родитель не дает видеться другому родителю с ребенком/скрывает ребенка, чтобы добиться для себя иных условий по разделу общего имущества. "Я тебе верну ребенка/позволю общаться, а ты мне ...". Александра Шомина, юрист

Как отметила юрист, по большей части проблема таких споров заключается в том, что "страшных" мер воздействия на данный момент нет. Поэтому родитель, который "украл" ребенка чувствует себя комфортно. Штрафы, предусмотренные в КоАП РФ в пару тысяч рублей не мотивируют родителя изменить свое решение.

Большие надежды на реализацию законодательной инициативы об изменении ст.315 УК РФ и установлении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о передаче ребенка. Александра Шомина, юрист

Также Александра Шомина рассказала, что иногда родители во время судебных разбирательств договариваются мирно, а потом снова нарушают эти договоренности. Но при этом на практике Александры больше ситуаций, когда сторонам удается договориться мирно без составления каких-то официальных документов, либо заключить соглашение об определении места жительства, либо согласовать место жительство и порядок общения с ребенком в суде первой инстанции.

Но не всегда и не всем удается решить всё цивилизованным способом, и тогда они прибегают к крайним мерам – украсть ребенка и не давать с ним видеться второму родителю. Чем может обернуться это для самого ребенка, Piter.TV рассказали психологи.

Развод – трудный и болезненный процесс, к которому не стоит относиться легкомысленно. Но зачастую бывает так, что один из родителей, желая отомстить за причинённую боль манипулирует ребенком и запрещает с ним видеться. Ребенок в этот период испытывает страх, гнев, желание скрыться. При конфликтном разводе ребенок вынужден принять сторону одного из родителей, чаще всего того, с кем ему предстоит остаться. Так ребенок оказывается в лагере "хорошего" родителя, задача которого — противостоять "плохому", то есть тому родителю, который ушел из семьи. Такое вынужденное положение ребенка может стать триггером для развития "синдрома отчужденности". Ребенок постоянно слышит негативные отзыва одного из родителей о другом и тем самым начинает принимать его мнение за свое. В данной ситуации в первую очередь необходимо помнить о том, что ребенок имеет право на общение с обоими родителями, и на свое собственное отношение к этой ситуации. Екатерина Матренина, детский психолог

Похоже мнения придерживается и психолог Светлана Полозкова.

Для ребенка естественно любить и быть сильно привязанным к обоим родителям, даже если они ведут себя не самым лучшим образом. Поэтому, изоляция от одного из родителей всегда переживается ребенком как потеря и стресс. Еще при этом нарушается привычный уклад жизни, а мир становится небезопасным местом. Ведь здесь надо скрываться от близкого человека! То есть получается, что стабильный и понятный мирок ребенка рушится. Светлана Полозкова, детский психолог

Психолог Софья Самойлова придерживается мнения, что в таких конфликтных ситуациях зачастую ребенок становится "вещью", с помощью которой можно манипулировать вторым родителем.

Родитель, скрывающий ребёнка, выступает в роли всемогущего для другого супруга. Он словно хочет доказать: "Я могу так с тобой поступить. Я могу тебя лишить! Я наказываю тебя!". В таких ситуациях ребёнок становится вещью. "Ребёнок – Вещь", с помощью которой манипулируют, используют, для выяснения своих отношений, доказывая что-либо друг другу. Им распоряжаются, не учитывая его желаний, не признавая его существование, как отдельного полноценного человека, со своими правами. Вещь, которую можно забрать или отставить. Но очень ценную вещь. Ребёнок в данной ситуации встречается с неким насилием. Он видит, что можно силой распорядиться с другим человеком, не учитывая его права и желания. Софья Самойлова, детский психолог

Что может происходить с ребенком в такой период жизни? По словам Софьи Самойловой, возможны разные реакции – от бунта и бесконечных капризов, до полного отчуждения и безразличия ко всему. В зависимости от возраста ребёнка, ситуация также будет различной. Ребёнок находится в полном непонимании.

Часто бывает так, что детям очень сложно понять, кто прав, кто виноват. Их дёргают со всех сторон. Тогда им просто хочется, чтобы их оставили в покое. Ребёнок переживший такие ситуации в детстве, во взрослой жизни возможно будет бояться серьёзных отношений, избегать их. Чтобы не привязываться к другому, и чтобы возможная разлука не принесла столь сильных переживаний. Софья Самойлова, детский психолог

Что такое синдром отчуждения родителя

По словам Светланы Полозковой, синдром отчуждения родителя возникает в этой ситуации легко. Для этого достаточно родителю, с которым остается ребенок, транслировать крайне отрицательное отношение ко второму родителю и всячески рассказывать об этом ребенку.

Сам факт насильственного увоза ребенка от второго родителя может говорить о неумении договариваться и решать конфликты цивилизованно. Тогда вероятность очернения изолируемого родителя крайне высока. Отношение ребенка очень зависят от мнения родителей, и чем меньше возраст ребенка, тем ниже критичность его суждений. Так у ребенка формируется искусственно насаждаемый образ отчуждаемого родителя в негативных красках. Ребенок может начать ненавидеть и бояться родителя, с которым ему не дают общаться. Светлана Полозкова, детский психолог

Детский психолог Светлана Полозкова назвала самые яркие признаки синдрома отчуждения , которые можно выявить при разговоре с ребенком:

- Использует слишком взрослые фразы, явно "с чужого плеча".

- Отчуждаемый родитель (то есть тот, с которым не общается) плох во всем. И виноват во всех проблемах и конфликтах.

- Не может привести примеры поступков и доказательств "плохости" отчуждаемого родителя.

- Враждебное отношение распространяется на других родственников отчуждаемого родителя (при условии, что ранее отношение было нормальным).

Все специалисты сошлись в едином мнении: чтобы не допустить развития проблем у ребенка в связи с разводом родителей, нужно прислушиваться к нему, разговаривать с ним без негатива и при необходимости обратиться к психологу.

Если ребёнок задаёт вопросы по поводу ситуации, нужно объяснить, что сейчас между родителями сложные отношения и нужно время чтобы в них разобраться. Но он по-прежнему очень значим и важен для обоих родителей. Софья Самойлова, детский психолог

Только в этом случае у ребенка будет возможность прожить ситуацию и сохранить отношения и с мамой, и с папой.

Автор: Анастасия Царёва

Фото: Piter.TV; pixabay