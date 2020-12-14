Врачи назвали симптомы высокого уровня холестерина

На это могут указывать два признака.

Медики рассказали, по каким внешним признакам можно определить высокий уровень холестерина в крови. Статья опубликована на сайте Medical News Today.

По данным медиков из США, холестерин провоцирует образование доброкачественных образований (липом) под поверхностью кожи. Также о повышенном холестерине могут говорить светло-серые круги на радужке глаз.

Однако специалисты предупредили, что только медики на основе анализа крови могут поставить точный диагноз повышенного холестерина.

Перечислены продукты для снижения уровня холестерина.

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