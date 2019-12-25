Эксперт призвал россиян отказаться от пальмового масла.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал продукты, повышающие уровень "плохого" холестерина в крови. В эфире телеканала "Россия-1" специалист объяснил зрителям, что негативное воздействие на организм человека оказывают продукты, содержащие пальмовое масло. Данный ингредиент часто используется в приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий представителями пищевой промышленности.

Ведь там же не только сами масла. Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина". Александр Мясников, врач

Эксперт ранее призывал не злоупотреблять продукцией с содержанием пальмового масла. Он также напомнил о запрете запивать статины грейпфрутовым соком, так как этот напиток может блокировать их действие.

Мясников рассказал, что нельзя делать при простуде и гриппе.

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