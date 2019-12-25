Российский телеведущий Александр Мясников рассказал, что нельзя делать при простуде и гриппе. В эфире программы для телеканала "Россия-1" специалист заметил, что при простудных заболеваниях не рекомендуется употреблять спиртные напитки. При этом они на время способны "подстегнуть" организм. Относительно рациона питания медик дал совет не ограничивать себя и есть все, что влезет.
Чего нельзя? Нельзя алкоголь. Как только ты подумал: "а не выпить ли мне рюмочку?", значит, выздоравливаешь.
Александр Мясников, доктор
Эксперт напомнил, что пациентам с ОРВИ и гриппом можно пить куриный бульон, который богат цинком и магнием. Также хорошей поддержкой для иммунитета во время болезни будет теплый напиток (клюквенный сок, чай с медом). Врач призвал россиян отказаться от приема лошадиных доз витамина С.
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов.
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