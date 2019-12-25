Названы необычные симптомы дефицита витамина D

В связи с такими нетипичными симптомами, медик посоветовала на приеме у врача как можно подробнее рассказывать о том, что вас беспокоит.

Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала на своем личном сайте список не самых типичных признаков витамина D.

При дефиците витамина могут быть усталость, слезливость, акне, высокое давление, аритмия, вздутие живота, раздраженный кишечник, слабость мышц, боли в теле, аллергия, хрипение, снижение когнитивных функций, сухой кератоконъюнктивит.

В связи с такими нетипичными симптомами, медик посоветовала на приеме у врача как можно подробнее рассказывать о том, что вас беспокоит.

Многим врачам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. Сьюзи Коэн, фармацевт

Также признаками дефицита D могут выступить приступы печали, проблемы с мочеиспусканием, перхоть, высокий уровень сахара в крови.

Ранее врачи назвали симптомы дефицита витамина B12, которые часто пропускают.

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