В "Севкабель Порту" открылась Новогодняя почта

До 7 января на площадке можно отправить открытку бесплатно.

В "Севкабель Порту" можно отправить праздничную открытку бабушке в деревню, другу в другой конец города или самому себе. Об этом сообщили в tg-канале пространства.

На Кожевенной, 40, открыли Новогоднюю Почту вместе с лавкой "Зеленогорск". До 7 января каждый желающий может отправить поздравление близким. Притом — бесплатно.

Напомним, что акция "Новогодняя почта" проводится в разных уголках Северной столицы. Так, ящики для открыток установили на Дворцовой площади, в больнице Раухфуса и клинике имени святителя Луки.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге завершили установку праздничных гирлянд.

Фото: Telegram / Севкабель Порт