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В "Севкабель Порту" открылась Новогодняя почта
Сегодня, 15:21
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В "Севкабель Порту" открылась Новогодняя почта

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До 7 января на площадке можно отправить открытку бесплатно.

В "Севкабель Порту" можно отправить праздничную открытку бабушке в деревню, другу в другой конец города или самому себе. Об этом сообщили в tg-канале пространства. 

На Кожевенной, 40, открыли Новогоднюю Почту вместе с лавкой "Зеленогорск". До 7 января каждый желающий может отправить поздравление близким. Притом — бесплатно. 

Напомним, что акция "Новогодняя почта" проводится в разных уголках Северной столицы. Так, ящики для открыток установили на Дворцовой площади, в больнице Раухфуса и клинике имени святителя Луки.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге завершили установку праздничных гирлянд.

Фото: Telegram / Севкабель Порт

Теги: новогодняя почта, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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