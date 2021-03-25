В Сертолово произошло лобовое столкновение

В результате ДТП серьезно повредились автомобили.

Сегодня, 23 мая, во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Около поселка Сертолово вблизи микрорайона Черная речка дорогу не поделили две машины. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По предварительным данным, автомобили столкнулись лоб в лоб. Легковушки сильно повредились. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург