Сериал "Санта-Барбара" отметил свое 35-летие

30 июля на телеэкраны вышла первая серия.

Во вторник, 30 июля, исполнилось 35 лет со дня выхода на телеэкраны сериала "Санта-Барбара". Всего было представлено 2137 серий. Показ сериала совпал с Олимпиадой в Лос-Анджелесе, поэтому рейтинги были очень низкие. Канал NBC думал прекратить показ сериала.

Сценаристы-супруги Джером и Бриджет Добсон немного изменили сюжет, убрали несколько раздражающих персонажей, и все заиграло иными красками. Последняя серия вышла на экраны 15 января 1993 года.

В России сериал показали только в 1992 году, после распада СССР. Сериал шел более 10 лет. Американских актеров озвучивали петербургские дублеры. Сами создатели сериала позже признали эту озвучку лучшей в мире.

В июне 2019 года скончался актер "Санта-Барбары" Джим МакМуллан.

Видео: YouTube/ kirdykpisem