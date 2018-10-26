Скончался актер "Санта-Барбары" Джим МакМуллан

Звезде мыльной оперы было 82 года.

В США на 83-ом году жизни скончался американский актер Джим МакМуллан. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на вдову артиста. Причиной смерти МакМуллана стали осложнения бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

Джим МакМуллан родился 13 октября в 1936 году в Нью-Йорке. За свою карьеру он сыграл в более 80 проектах. Наибольшую известность ему принесла роль генерала Моргана Фенимора, в сериале "Санта-Барбара".

За свою карьеру он также принял участие в таких сериалах, как "Санта-Барбара", "Спасатели Малибу", "Команда "А", а также в фильмах "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба", "Скоростной спуск".

В марте этого года ушел из жизни коллега МакМуллана – Джед Аллан, сыгравший в "Санта-Барбаре" роль Си Си Кэпвелла.

Видео: YouTube/ bionicfans