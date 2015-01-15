Вышел трейлер сериала "Ржавчина"

В основу сценария лег одноименный роман Филиппа Мейера.

В центре сюжета сериала "Ржавчина" (American Rust) история начальника полиции небольшого городка. Главному герою предстоит сделать непростой выбор: сына его любимой женщины обвиняют в убийстве.



Главные роли в сериале сыграют двукратный лауреат премии "Эмми" Джефф Дэниелс и Мора Тирни ("Скорая помощь"). Также в проекте задействованы Билл Кэмп, Роб Янг, Марк Пеллегрино и другие.



Премьера сериала запланирована на Showtime 12 сентября этого года.

Ранее трейлер фильма "Майор Гром" признали лучшим на премии Golden Trailer Awards.

Видео: YouTube / SHOWTIME