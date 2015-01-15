Вышел трейлер сериала "Ржавчина"

В центре сюжета сериала "Ржавчина" (American Rust) история начальника полиции небольшого городка. Главному герою предстоит сделать непростой выбор: сына его любимой женщины обвиняют в убийстве.
Главные роли в сериале сыграют двукратный лауреат премии "Эмми" Джефф Дэниелс и Мора Тирни ("Скорая помощь"). Также в проекте задействованы Билл Кэмп, Роб Янг, Марк Пеллегрино и другие.
Премьера сериала запланирована на Showtime 12 сентября этого года.
Ранее трейлер фильма "Майор Гром" признали лучшим на премии Golden Trailer Awards.
Видео: YouTube / SHOWTIME
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