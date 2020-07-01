В Сети появился трейлер нового сериала о лучших спортсменах современности

Сериал Greatness Code ("Код величия") от Apple TV+ расскажет о величайших спортсменах наших дней.
Первом сезон сериал состоит из семи эпизодов. Их героями станут: баскетболист Леброн Джеймс, игрок в американский футбол Том Брэди, футболистка Алекс Морган, легкоатлет Усэйн Болт, пловчиха Кэти Ледеки, серфер Келли Слейтер и сноуборист Шон Уайт.
Сериал расскажет о пути к успеху и переломных моментах карьер звезд спорта.
Премьера Greatness Code состоится10 июля.
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Видео: YouTube / Apple TV+
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