В Сети появился трейлер нового сериала о лучших спортсменах современности

Документальный сериал Greatness Code выпустит сервис Apple TV+.

Сериал Greatness Code ("Код величия") от Apple TV+ расскажет о величайших спортсменах наших дней.

Первом сезон сериал состоит из семи эпизодов. Их героями станут: баскетболист Леброн Джеймс, игрок в американский футбол Том Брэди, футболистка Алекс Морган, легкоатлет Усэйн Болт, пловчиха Кэти Ледеки, серфер Келли Слейтер и сноуборист Шон Уайт.

Сериал расскажет о пути к успеху и переломных моментах карьер звезд спорта.

Премьера Greatness Code состоится10 июля.



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Видео: YouTube / Apple TV+