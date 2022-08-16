Названы самые популярные музеи Петербурга по программе "Серебряный возраст"

Речь идёт о музеях, которые чаще всего посещали в сентябре.

Комитет по культуре Петербурга поделился с GazetaSPb информацией о том, какие музеи стали самыми популярными среди участников программы "Серебряный возраст" в сентябре.

Среди лидеров посещаемости оказались: Музейный комплекс "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"", Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость), Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Государственный музей театрального и музыкального искусства. Эти музеи привлекли наибольшее внимание горожан.

Программа охватывает все городские музеи, подведомственные городскому комитету по культуре. Согласно данным ведомства, в ближайшее время расширение списка музеев, участвующих в программе, не планируется.

Программа "Серебряный возраст" позволяет женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет воспользоваться смарт-картой для посещения региональных музеев всего за 1 рубль. С 1 сентября 2024 года эта инициатива привлекла значительное число посетителей.

Фото: Piter.tv