В Петербурге откроют семь новых пунктов для вакцинации от COVID-19

В Петербурге нет дефицита вакцины от COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. За последние три дня в город поступило две крупные партии вакцины – 74 100 доз. До конца этой недели ожидается поставка около 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".
Также Олег Эргашев рассказал, что на данный момент городские власти планируют расширять сеть прививочных пунктов в Петербурге. С Минздравом будет подписано соглашение об открытии еще семи прививочных пунктов.
В городе более 400 тысяч человек вакцинировались от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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