В Петербурге откроют семь новых пунктов для вакцинации от COVID-19

В Петербурге нет дефицита вакцины.

В Петербурге нет дефицита вакцины от COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. За последние три дня в город поступило две крупные партии вакцины – 74 100 доз. До конца этой недели ожидается поставка около 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Также Олег Эргашев рассказал, что на данный момент городские власти планируют расширять сеть прививочных пунктов в Петербурге. С Минздравом будет подписано соглашение об открытии еще семи прививочных пунктов.

В городе более 400 тысяч человек вакцинировались от коронавируса.

Фото: Piter.tv