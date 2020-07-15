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В Петербурге откроют семь новых пунктов для вакцинации от COVID-19
Сегодня, 16:51
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nastya960

В Петербурге откроют семь новых пунктов для вакцинации от COVID-19

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В Петербурге нет дефицита вакцины.

В Петербурге нет дефицита вакцины от COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. За последние три дня в город поступило две крупные партии вакцины – 74 100 доз. До конца этой недели ожидается поставка около 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Также Олег Эргашев рассказал, что на данный момент городские власти планируют расширять сеть прививочных пунктов в Петербурге. С Минздравом будет подписано соглашение об открытии еще семи прививочных пунктов.

В городе более 400 тысяч человек вакцинировались от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, вакцинация, минздрав, олег эргашев
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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