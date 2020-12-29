На регулируемом переходе на Гороховой сбили девушку

Машина не остановилась, чтобы пропустить пешехода.

Вечером в понедельник, 28 декабря, на Гороховой улице сбили пешехода. Девушка переходила дорогу по регулируемому переходу, но белый автомобиль, поворачивающий с набережной Фонтанки налево, это не остановило. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как девушка неторопливо переходит дорогу на разрешающий сигнал, и в этот момент с набережной также неторопливо заворачивает иномарка. Однако машина не останавливается, чтобы пропустить пешехода, и с той же небольшой скоростью сбивает горожанку. Судя по видео, девушка смогла сесть на асфальте после удара, однако подняться на ноги уже оказалась не в силах. К ней на помощь сразу же подошел водитель авто-виновника и прохожий.

По словам очевидцев, на место приехали сразу три кареты скорой помощи и ДПС, девушку госпитализировали.

Ранее мы писали, что в ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб пешеход.

Видео: Piter.TV