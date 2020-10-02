В странах ЕАЭС анонсировали появление самозатухающихся сигарет

На территории Евразийского экономического союза планируется ввести требования к сигаретам. Согласно им, продукция должна стать самозатухающейся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Данный проект уже направлен Минздравом России на согласование в федеральные органы исполнительной власти.
В ведомстве сообщили, что нововведения направлены на снижение рисков жизни и здоровью граждан. По данным Минздрава, неосторожное курение сигарет является причиной большинства пожаров с гибелью людей и причинением огромного материального ущерба.
Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан.
из сообщения пресс-службы МЧС России
О нововведении стало известно в январе 2021 года. Документ о самозатухающихся сигаретах документ может быть утвержден через два года. Отмечается, что подобная продукция существовала в СССР. Она помогла предотвратить множество пожаров.
Ранее мы сообщали, что в России хотят запретить родителям покупать сигареты и алкоголь при детях.
Фото: pixabay.com
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