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В странах ЕАЭС анонсировали появление самозатухающихся сигарет
Сегодня, 10:24
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phil_k

В странах ЕАЭС анонсировали появление самозатухающихся сигарет

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Проект может быть утвержден через два года.

На территории Евразийского экономического союза планируется ввести требования к сигаретам. Согласно им, продукция должна стать самозатухающейся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Данный проект уже направлен Минздравом России на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

В ведомстве сообщили, что нововведения направлены на снижение рисков жизни и здоровью граждан. По данным Минздрава, неосторожное курение сигарет является причиной большинства пожаров с гибелью людей и причинением огромного материального ущерба. 

Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан.

из сообщения пресс-службы МЧС России


О нововведении стало известно в январе 2021 года. Документ о самозатухающихся сигаретах документ может быть утвержден через два года. Отмечается, что подобная продукция существовала в СССР. Она помогла предотвратить множество пожаров.

Ранее мы сообщали, что в России хотят запретить родителям покупать сигареты и алкоголь при детях.

Фото: pixabay.com
 

Теги: еаэс, минздрав россии, самозатухающиеся сигареты, табак
Категории: Новости России, Лента новостей,

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