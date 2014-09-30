СМИ: на шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки

Предположительно, человек пытался таким образом покинуть Афганистан.

Человеческие останки обнаружены на шасси самолета, вылетевшего из Кабула, сообщает издание Politico. Тело предположительно афганца найдено в отсеке, куда убирается шасси военно-транспортного самолета ВВС США С-17. По словам экипажа самолета, в результате происшествия шасси было повреждено.



Накануне в соцсетях распространились кадры, как афганцы залезали на самолет и приматывают себя к нему. Также было видео, на котором за иллюминатором на крыле самолета можно было различить фигуру человека.

Ранее в сеть попали видео, как талибы* катались на машинках и лошадках в парке аттракционов Кабула.

Видео: Telegram/Военный обозреватель