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СМИ: на шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки

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Предположительно, человек пытался таким образом покинуть Афганистан.

Человеческие останки обнаружены на шасси самолета, вылетевшего из Кабула, сообщает издание Politico. Тело предположительно афганца найдено в отсеке, куда убирается шасси военно-транспортного самолета ВВС США С-17. По словам экипажа самолета, в результате происшествия шасси было повреждено. 

Накануне в соцсетях распространились кадры, как афганцы залезали на самолет и приматывают себя к нему. Также было видео, на котором за иллюминатором на крыле самолета можно было различить фигуру человека.

Ранее в сеть попали видео, как талибы* катались на машинках и лошадках в парке аттракционов Кабула.

Видео: Telegram/Военный обозреватель

Теги: афганистан, аэропорт кабула, кабул
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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