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Кардиолог назвала самый полезный для сердца фрукт
Сегодня, 15:59
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nastya960

Кардиолог назвала самый полезный для сердца фрукт

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На работу сердца влияет несколько сложных факторов: например, наследственность, курение, диета. Для здоровья сердца нужно есть много овощей, фруктов, рыбы, нежирного мяса. Кардиолог Сюзанна Стейнбаум рассказала о фрукте, который нужно есть каждый день. Об этом сообщило издание Well+Good.

Кардиолог посоветовала есть авокадо, которое содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые важны для здорового питания сердца. Эти самые жиры убирают "плохой" холестерин. Также в этом фрукте много клетчатки, калия, магния. Авокадо способен снизить давление и восстановить суставы.

Кардиолог рекомендует съедать половинку фрукта каждое утро.

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Фото: pixabay

 

Теги: авокадо, кардиолог, сердце
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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