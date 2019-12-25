Кардиолог назвала самый полезный для сердца фрукт

На работу сердца влияет несколько сложных факторов: например, наследственность, курение, диета. Для здоровья сердца нужно есть много овощей, фруктов, рыбы, нежирного мяса. Кардиолог Сюзанна Стейнбаум рассказала о фрукте, который нужно есть каждый день. Об этом сообщило издание Well+Good.

Кардиолог посоветовала есть авокадо, которое содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые важны для здорового питания сердца. Эти самые жиры убирают "плохой" холестерин. Также в этом фрукте много клетчатки, калия, магния. Авокадо способен снизить давление и восстановить суставы.

Кардиолог рекомендует съедать половинку фрукта каждое утро.

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